Vandalismo marca protesto em Natal

Um veículo da rede Bandeirantes de Televisão foi virado e todos os objetos do carro roubado. A estimativa da polícia é que 15 mil pessoas participaram do protesto. Parte dos manifestantes chegou a ir para o Centro Administrativo, localizado no bairro de Lagoa Nova, onde está a sede das principais secretarias de governo e o gabinete da própria governadora Rosalba Ciarlini (DEM). Policiais do Batalhão de Operações Especiais mantêm o isolamento na governadoria.

Na manhã dessa quinta-feira, 20, faltando apenas quatro horas para o início das manifestações, o prefeito de Natal Carlos Eduardo (PDT) anunciou a redução da tarifa de transporte urbano, passando de R$ 2,30 para R$ 2,20. A primeira tentativa do prefeito foi negociar com a governadora Rosalba Ciarlini (DEM) para redução dos tributos estaduais que incidem sobre a tarifa. Mesmo com a negativa, o gestor da capital decidiu reduzir justificando que "Natal não poderia se manter à margem do movimento nacional".