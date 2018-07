Vandalismo no Anhembi foi caso isolado, diz promotor O promotor Thales Cezar de Oliveira, um dos participantes do plano de atuação integrada de eventos futebolísticos, que trata sobre a atuação das torcidas organizadas em jogos de futebol, considera que o vandalismo provocado por possíveis integrantes da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, foi um caso isolado.