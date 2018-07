Vândalos atacam e incendeiam trem em Sorocaba

Os operadores da composição conseguiram desengatar o vagão para evitar que as labaredas atingissem o restante do trem. O Corpo de Bombeiros de Sorocaba deslocou uma equipe para apagar as chamas. Não houve feridos. De acordo com a empresa América Latina Logística (ALL), concessionária da ferrovia, o ataque ao trem foi uma ação de vandalismo. Com o desengate do vagão incendiado, o restante da composição seguiu a viagem para o Porto de Santos.