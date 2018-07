Vândalos ateiam fogo a loja do Palmeiras em SP Vândalos atearam fogo à loja do Palmeiras, na madrugada desta segunda-feira, um dia após o time perder para o Fluminense e ficar mais próximo do rebaixamento. A loja está localizada no número 1.855 da Rua Turiaçu, no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo.