Vanderlei Cordeiro diz que quer ser 'exemplo de superação'

O ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze na Olimpíada de Atenas, em 2004, disse à BBC Brasil que quer ser lembrado como "um exemplo de superação".

Em bate-papo com os leitores no Facebook, Vanderlei, de 42 anos, falou também sobre a expectativa brasileira de medalhas no atletismo em 2012 e sobre a experiência de carregar a tocha olímpica.

Ele é um dos ex-atletas brasileiros convidados para participar do revezamento da tocha na Grã-Bretanha, e a levará em Hindley, na região da Grande Manchester, na quinta-feira.

Vanderlei ganhou fama mundial ao conquistar a medalha em Atenas apesar de ter sido empurrado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan durante o percurso, quando liderava a prova, a menos de seis quilômetros do final.

Mesmo assim, ele diz que a vitória olímpica, na melhor colocação de um maratonista brasileiro nos Jogos, foi o momento mais marcante de sua carreira.

"Uma conquista de uma medalha olímpica é para sempre", disse aos leitores.

'Única oportunidade'

O paranaense disse acreditar que os atletas Marílson Gomes dos Santos, Fabiana Murer e Maurren Maggi têm as maiores chances de conquistar medalhas para o Brasil neste ano e afirmou que o atletismo foi "a única oportunidade" que ele teve de ter uma profissão.

Vanderlei se aposentou em 2008, após se lesionar e não conseguir o índice para competir nos Jogos de Pequim, naquele ano.

Ele se dedica hoje ao Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima (IVCL), que apadrinha projetos sociais de formação de jovens atletas nos Estados de São Paulo e Paraná.

"O meu principal compromisso agora é com o meu instituto, IVCL, que tem um projeto social na cidade de Campinas. A gente está atendendo 220 crianças lá atraves do esporte", disse.