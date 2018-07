Vanessa representa passo adiante e passo certo, diz Dilma em Manaus

É a primeira vez que a presidente viaja a Manaus para participar de um comício, pois nem no ano de 2010, quando concorria à Presidência, Dilma esteve lá. Ainda assim, Dilma teve ampla maioria dos votos no Estado na eleição presidencial daquele ano contra José Serra (PSDB).

A disputa pela prefeitura de Manaus reedita o duelo entre Vanessa e o ex-senador tucano Arthur Virgílio por uma vaga no Senado, há dois anos, em que a comunista saiu vitoriosa com uma diferença de apenas 28.580 votos.

No primeiro turno da eleição pela prefeitura, no entanto, o candidato do PSDB terminou na frente com mais de 40,5 por cento dos votos válidos, contra 19,9 por cento de Vanessa. E Virgílio também lidera as pesquisas com folga para a votação decisiva.

Levantamento Ibope feito entre os dias 17 e 19 mostra o tucano com 68 por cento das intenções de votos válidos para o segundo turno, contra 32 por cento da comunista.

Dilma iniciou o discurso de apoio à senadora Vanessa parabenizando a cidade de Manaus pelos seus 343 anos, comemorados na quarta-feira, e agradeceu os votos recebidos na eleição de 2010.

No palanque, junto à presidente, estavam prefeitos eleitos e reeleitos do Estado do Amazonas, deputados e vereadores que apoiam Vanessa Grazziotin, o deputado federal e quinto colocado no primeiro turno das eleições, Sabino Castelo Branco (PTN), além do governador Omar Aziz (PSD), do senador e líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB), e da ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Ideli Salvatti.

Metaforicamente, Dilma comparou o grupo político com um time de futebol, baseando-se na união para alcançar os "gols".

"O meu time que está aqui hoje é integrado pelo governador do Estado, Omar Aziz, pelo líder do meu governo Eduardo Braga, pelos deputados federais e estaduais, pela Ideli e Helena Chagas (ministra da Secretaria da Comunicação Social) que me acompanham, pelos vereadores eleitos, por todos vocês. Porque meu time é o Brasil, é o Amazonas, é Manaus", disse.

A presidente destacou como "marcante" o momento com Vanessa, pois a faz recordar de sua própria campanha, onde também sofreu perseguições e duras críticas. "Sabem o que enterrou tudo isso? O voto! O voto popular enterra mentiras. Só tem esse jeito de enterrar mentira e conversa fiada", disse.

Dilma acusou o PSDB de estar sempre contra a Zona Franca de Manaus e de seus militantes debocharem de programas sociais como o Bolsa Família, o denominando como "bolsa esmola", esquecendo que o programa dá oportunidades a 125 mil famílias apenas em Manaus.

A valorização da mulher também esteve presente no discurso de Dilma. Segundo a presidente, Vanessa representa "um passo adiante e um passo certo".

Ao explicar os motivos que o levaram a firmar aliança com Vanessa no segundo turno, o deputado derrotado no primeiro turno Sabino Castelo Branco ressaltou a credibilidade de Dilma e a confiança de que a candidata é a mais preparada para fazer a mudança do atual cenário manauara.

"Por trás de Arthur está o atual prefeito, Amazonino Mendes, e ele destruiu Manaus", disse, referindo-se ao candidato tucano Arthur Virgílio.