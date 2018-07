Vanguarda estima plantio de até 500 mil ha de soja em MT na 'safrinha'

O Estado, maior produtor de soja do Brasil, praticamente não realizou "safrinha" (segunda safra) de soja na temporada passada, uma vez que os preços do milho estavam mais interessantes em 2012.

"Quando o milho está com esse preço (atual), a segunda (safra de soja) é uma opção", afirmou Moura, referindo-se aos baixos preços do cereal no Estado, após uma colheita recorde na temporada passada no país.

A expectativa é de que o Mato Grosso plante mais de 8 milhões de hectares de soja na safra 2013/14.

A segunda safra é realizada após a colheita da primeira, que responde pela grande maioria da produção.

A Vanguarda, uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil, pretende plantar em suas fazendas 15 mil hectares de soja na "safrinha", acrescentou o executivo.

(Reportagem de Gustavo Bonato)