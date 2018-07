A Vanguarda, uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil, reportou no final da noite de quinta-feira que teve prejuízo líquido de 58,3 milhões de reais no quarto trimestre de 2012, ante perda de 118,9 milhões dos últimos três meses de 2011. A receita líquida mais que triplicou na mesma base de comparação, passando para 224,824 milhões de reais.

(Por Gustavo Bonato)