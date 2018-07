Vantagem de Haddad sobre Serra em SP vai a 17 pontos, diz Datafolha

Haddad foi a 49 por cento das intenções de voto, ante 47 por cento de pesquisa divulgada em 10 de outubro. Serra caiu cinco pontos, para 32 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

Brancos e nulos somaram 10 por cento e indecisos chegaram a 9 por cento.

A pesquisa apontou ainda que a rejeição a Serra, ex-prefeito de São Paulo e ex-governador do Estado, teve uma forte alta: passou de 42 por cento em pesquisa divulgada no dia 6, antes do primeiro turno, para 52 por cento. A rejeição a Haddad é de 34 por cento.

No primeiro turno da eleição em São Paulo, Serra teve 30,75 por cento dos votos válidos, contra 28,98 por cento de Haddad.

O Datafolha ouviu 2.098 eleitores entre os dias 17 e 18 de outubro. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo. (Por Hugo Bachega, em Brasília)