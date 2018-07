Vantagem de Obama cai para 2 pontos após debate, diz pesquisa

WASHINGTON - A vantagem do presidente norte-americano, Barack Obama, sobre o rival republicano Mitt Romney caiu para apenas 2 pontos percentuais desde o forte desempenho de Romney no primeiro debate entre os candidatos à presidência, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta sexta-feira, 5. A pesquisa online conduzida entre segunda-feira e sexta-feira mostrou que 46 por cento dos prováveis eleitores apoiaram Obama e 44 por cento, Romney.

Mais uma má notícia para Obama, um em cinco eleitores disse que a performance do democrata no debate em Denver na quarta-feira provocou um sentimento negativo sobre ele, enquanto quase um terço afirmou se sentir mais positivo sobre Romney.

A pesquisa de monitoramento diário mostrou na quinta-feira Obama com 48 por cento e Romney com 43 por cento das intenções de voto, o primeiro levantamento a incluir um dia de entrevistas após o debate.