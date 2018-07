Vantagem do líder cai desde 2008

Nas simulações de primeiro turno não há como traçar uma linha de tempo contínua, dada a profusão de cenários com as possíveis candidaturas de Heloísa Helena (PSOL), Marina Silva (PV) e Ciro Gomes (PSB).

Deixando de lado o rigor metodológico, porém, observa-se o mesmo fenômeno. Em junho passado, segundo o Ibope, em um quadro de disputa com Dilma, Ciro e Heloísa Helena, Serra desfrutava de 20 pontos de folga sobre a petista. Na pesquisa mais recente do Sensus, a vantagem sobre Dilma é de apenas dez pontos, em um cenário com Ciro e, no lugar de Heloísa Helena, Marina Silva.

Com 18% das intenções de intenções de voto no Sensus, Ciro usou ontem o Twitter para afirmar que a pesquisa "merece pouca credibilidade". Procurada, sua assessoria disse que não conseguiu localizá-lo. O instituto não se manifestou.