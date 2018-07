Varanda desaba, mata 1 criança e deixa 9 feridos na BA

As outras vítimas confirmadas, duas crianças, de 7 e 10 anos, quatro mulheres e dois homens, foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e para o Hospital Espanhol. Segundo o HGE, duas das vítimas estão em estado grave, mas suas identidades não foram reveladas. De acordo com familiares, porém, haveria mais três feridos, entre eles uma criança de 4 anos e um adolescente de 15. A mulher transferida para o Hospital Espanhol passa bem, segundo a direção da instituição.

Segundo os primeiros depoimentos colhidos pela polícia, houve uma confusão na madrugada na rua onde fica a casa. Assustados com o barulho, os moradores do imóvel, de três pavimentos, correram para as duas varandas. A que ficava no terceiro piso não resistiu ao peso e desabou sobre a que ficava no segundo.

Rafael estava no andar inferior e, atingido diretamente por uma placa de concreto, não resistiu aos ferimentos. Morreu antes da chegada da primeira equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local. Sua mãe, Sandra Vidal Silva, de 28 anos, também foi atingida e está internada no HGE. Seu estado de saúde não foi confirmado pela instituição.