Varejistas de moda fecham 2012 com 13,38% mais lojas--ABVTEX

O setor também encerrou o ano passado com 385.940 empregos diretos, crescimento de 4,92 por cento sobre 2011.

"A expansão do número de lojas acompanhou o crescimento do setor de shopping centers no país, já que as grandes redes são lojas âncora destes empreendimentos", disse a ABVTEX.

O aquecimento do mercado consumidor a partir do segundo semestre e planos de expansão das grandes redes impulsionaram o crescimento, adicionou.

(Redação Rio de Janeiro; JS AFR)