Varejistas dos EUA têm alta modesta nas vendas em dezembro

Não havia expectativas de uma temporada de festas espetacular para as varejistas dos EUA, no trimestre mais importante para o setor.

Mas mesmo o crescimento de um dígito já antecipado por lojistas e analistas foi pressionado pelo furacão Sandy, pelas manchetes na imprensa sobre o "abismo fiscal" e pelo massacre numa escola em Connecticut que pesou sobre o ânimo de consumidores.

"A confiança dos consumidores está abalada, e não creio que você possa atribuir isso a um único fator. É resultado de uma série de coisas", disse o diretor-geral da consultoria de varejo Kurt Salmon, Madison Riley.

Entre as varejistas que divulgaram as vendas em dezembro nas lojas abertas há pelo menos um ano nesta quinta-feira, a Costco Wholesale se sobressaiu com um crescimento que superou as expectativas. As vendas da Limited Brands subiram menos que o previsto, num raro resultado decepcionante apresentado pela dona da cadeia de lojas Victoria's Secret.

As vendas da Target ficaram praticamente estáveis, enquanto analistas esperavam aumento de 0,8 por cento, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A Target disse que o lucro do quarto trimestre deve atingir ou exceder ligeiramente o ponto mais baixo de sua faixa estimativa. A varejista disse que o número de transações nas lojas caiu no trimestre, embora o tíquete médio tenha subido.

De modo geral, analistas previam aumento de 3,3 por cento nas vendas mesmas lojas em 17 redes varejistas dos EUA em dezembro, depois da alta de 4,2 por cento um ano antes, segundo dados da Thomson Reuters I/B/E/S.

As redes varejistas norte-americanas também tiveram um novembro complicado, com as vendas mesmas lojas crescendo apenas 1,6 por cento.

Na Macy's, as vendas pelo conceito mesmas lojas aumentaram 4,1 por cento em dezembro, contra previsão de analistas de avanço de 4 por cento. Mas a varejista reduziu sua previsão de vendas e lucro para o quarto trimestre, após taxas de expansão em novembro e dezembro menores que as esperadas.

Na contramão do mercado, a Costco reportou alta de 9 por cento nas vendas com base mesmas lojas em dezembro, contra estimativa de expansão de 6,5 por cento. O desempenho foi impulsionado por um dia adicional de vendas no período. Os fortes preços de combustíveis e o dólar fraco também ajudaram.