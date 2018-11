Varejo começou a desacelerar, diz Mantega

"O varejo acusa que janeiro, fevereiro e março foi bem; abril e maio começou a desacelerar", afirmou Mantega após reunir-se em São Paulo com representantes do setor.

"O pior já passou. A pressão inflacionária maior está sendo desativada", acrescentou.

Nesta sexta-feira, a prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) mostrou alta de 0,70 por cento em maio. Embora a taxa acumulada nos últimos meses tenha superado o teto da meta do governo, a 6,51 por cento, o índice mensal caiu dos 0,77 por cento de abril e ficou abaixo do esperado por analistas.

"A economia já caminha para um patamar mais moderado de crescimento e de crédito", disse Mantega.

Sobre câmbio, o ministro afirmou que a entrada de capitais no país foi forte no primeiro trimestre, diminuiu em abril e agora está moderada. Dados do BC divulgados nesta semana mostraram entrada líquida de 8,809 bilhões de dólares nas duas primeiras semanas de maio.

"Existe uma certa estabilidade no câmbio hoje", afirmou o ministro.

O dólar era cotado a 1,614 real para venda no final desta tarde, longe das mínimas atingidas no mês passado, quando chegou a valer pouco mais de 1,55 real.

(Reportagem de José de Castro)