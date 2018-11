Varejo cresce em março, mas há sinais de arrefecimento

A alta foi de 1,2 por cento em março sobre fevereiro e de 4,1 por cento em relação a igual mês do ano anterior, a menor taxa anual em dois anos, informou o IBGE nesta quinta-feira. Analistas ouvidos pela Reuters previam alta mês a mês de 1,35 por cento e avanço ano a ano de 4,45 por cento.

O IBGE revisou para cima o dado de fevereiro, de queda preliminar de 0,4 por cento para alta de 0,3 por cento sobre janeiro. O número de janeiro em relação a dezembro também foi revisto para cima, de 1,1 para 1,3 por cento de expansão.

"O consumo ainda vem crescendo, mas se olharmos o indicador anual (em fevereiro a alta anual foi de 8,6 por cento), já observamos uma desaceleração e uma inflexão da curva para a maioria das atividades", disse o economista do IBGE Reinaldo Pereira.

"As condições da economia já estão diferentes do ano passado... Medidas macroprudenciais e juros mais altos já influenciam os resultados."

Em março, oito dos dez setores pesquisados tiveram crescimento de vendas, com destaque para Veículos e motos, partes e peças (3,8 por cento); Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (3,5 por cento) e Material de construção (2,7 por cento).

Em relação a março de 2010, todos os setores cresceram. As principais taxas foram de Móveis e eletrodomésticos (11,1 por cento); Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,5 por cento) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (18,2 por cento).

Pereira ressaltou que 9 dos 10 setores pesquisados em março apresentaram um nível de expansão de vendas menor frente ao mesmo mês de 2010.

Ele também disse que a inflação mais alta vem prejudicando o desempenho de vendas do setor de super e hiper mercados, que cresce abaixo da média do varejo. "Foi a terceira vez no ano que os supermercados, que são os mais importantes da pesquisa, não protagonizam o resultado golobal", afirmou Pereira.

Outro segmento importante, o de cobustíveis, registrou queda nas vendas, de 0,1 por cento entre fevereiro e março e desacelerou o crescimento na comparação anual de 8,4 por cento em fevereiro para 2,7 por cento em março. Nos últimos meses, os preços dos combustíveis vem subindo em todo país por conta da alta do petróleo no mercado mundial e de problemas de oferta de álcool.

O IBGE acrescentou que no primeiro trimestre, as vendas no varejo brasileiro subiram 6,9 por cento.

A receita nominal do comércio cresceu 1,4 por cento em março sobre fevereiro e 8,5 por cento sobre igual mês do ano passado. No primeiro trimestre, houve avanço de 11,6 por cento.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Edição de Vanessa Stelzer)