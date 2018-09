Varejo do país tem 7o crescimento seguido em setembro As vendas do comércio no país cresceram pelo sétimo mês seguido em setembro, de acordo com dados com ajuste sazonal divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As vendas no mês foram 1,2 por cento superiores ao registrado em agosto. Na comparação com setembro do ano passado, o aumento verificado foi de 9,4 por cento. Analistas consultados pela Reuters esperavam um aumento mensal de 1,0 por cento e de 8,85 por cento na comparação anual. De acordo com o IBGE, todas as dez atividades pesquisadas registraram aumento em suas vendas de agosto para setembro, com destaque para o setor de Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com alta de 6,9 por cento. Na comparação com setembro do ano passado, também foi verificado aumento nas vendas de todas as atividades pesquisadas pelo instituto. No ano, as vendas do varejo brasileiro acumulam um ganho de 10,4 por cento. Nos últimos 12 meses o avanço foi de 10,3 por cento. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; texto de Renato Andrade; Edição de Vanessa Stelzer)