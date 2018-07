Varejo mostra recuperação firme do país, diz Meirelles

"A curva está embutindo um prêmio de risco para condições não adequadas ao Brasil", afirmou a jornalistas após participar de um evento em São Paulo.

"O Brasil não está deteriorando seus fundamentos para sair da crise."

O recado sobre os juros futuros já havia aparecido em discursos anteriores de Meirelles e na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Segundo Meirelles, o país dá sinais de retomada e o aumento dos investimentos estrangeiros diretos ajuda a evitar riscos inflacionários.

"Já existem sinais de que há retomada (do investimento estrangeiro direto). Isso dá mais consistência de saída da crise com menor risco inflacionário", disse.

A uma semana da próxima decisão do Copom, Meirelles comentou ainda que as vendas no varejo brasileiro em maio são "uma mostra de que o Brasil vai crescer forte em 2010".

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta manhã que as vendas no varejo cresceram 0,8 por cento sobre abril, acima do previsto por analistas.

"O Brasil está em condições diferenciadas, a renda do consumidor está sendo preservada... O consumidor está mostrando confiança de que o Brasil vai sair antes da crise", acrescentou Meirelles.

O mesmo otimismo não foi mostrado sobre os sinais de retomada global. "A questão que se coloca é até quando essa recuperação é consistente", disse em palestra.

(Reportagem de Aluísio Alves)