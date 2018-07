Varejo nos EUA deve ter desempenho mais fraco desde Natal de 2008

As vendas relacionadas às festas de fim de ano cresceram 0,7 por cento nos EUA entre 28 de outubro e 24 de dezembro, ante aumento de 2 por cento no ano passado, de acordo com informações da MasterCard Advisors SpendingPulse.

A estimativa preliminar da SpendingPulse está em linha com outras projeções que mostram fraco crescimento durante a temporada de festas de fim de ano, quando varejistas conseguem registrar cerca de 30 por cento das vendas anuais e, em muitos casos, metade de seus lucros.

A empresa de pesquisas ShopperTrak disse na semana passada que esperava um aumento de 2,5 por cento, e não mais de 3,3 por cento. E na terça-feira o the International Council of Shopping Centers e o Goldman Sachs Weekly Chain Store Sales Index disseram que as vendas subiriam apenas 0,7 por cento na semana terminada no sábado.

Se o crescimento inferior a 1 por cento for confirmado, será a pior temporada de vendas de fim de ano nos EUA desde 2008, durante a última recessão.

Além de condições climáticas desfavoráveis às vendas, alguns analistas disseram que os consumidores podem ter reduzido os gastos diante de preocupações sobre se o governo norte-americano chegará a um acordo para evitar o "abismo fiscal", aumentos de impostos e cortes de orçamento que terão efeito no próximo ano.

(Reportagem de Brad Dorfman)