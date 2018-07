Varejo tem 1a queda em 6 meses em dezembro mas avança 8,4% em 2012

De acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o recuo visto em dezembro foi o primeiro resultado negativo após seis meses consecutivos de crescimento. Em novembro, as vendas haviam subido 0,3 por cento e a última queda tinha sido registrada em maio, de 0,9 por cento.

Apesar de ter havido um recuo no volume de vendas, a receita nominal de vendas subiu 0,2 por cento em relação a novembro, indicando que houve aumento de preços no período.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve desaceleração da expansão do volume de vendas para 5,0 por cento, após avanço de 8,4 por cento em novembro na mesma comparação. Já a receita nominal subiu 10,9 por cento na mesma comparação.

Os resultados surpreenderam ao ficar bem abaixo da expectativa do mercado, sendo que nenhum analista esperava queda nas vendas na comparação mensal, de acordo com pesquisa Reuters.

Na mediana das projeções, a expectativa era de alta de 0,8 por cento em dezembro sobre novembro, com as contas variando entre alta de 0,20 por cento e 1,60 por cento.

Para a variação sobre dezembro de 2011, a expectativa era de ganho de 7,35 por cento na mediana de 24 estimativas, com as projeções variando de 6,0 a 9,6 por cento.

Segundo o IBGE, cinco das oito atividades pesquisadas registraram queda sobre o mês anterior, com destaque para Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com recuo de 15,5 por cento após queda 13,0 por cento em novembro.

Por sua vez, as vendas de Outros artigos de uso pessoal e doméstico registraram queda de 4,1 por cento em dezembro ante novembro, após alta de 4,7 por cento no mês anterior.

Já no acumulado em 2012, o segmento de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo registrou expansão no volume de vendas de 8,4 por cento em relação ao ano anterior, respondendo por 44,6 por cento da taxa anual do varejo.

O segundo maior impacto foi do setor de Móveis e eletrodoméstico, com alta de 12,3 por cento em relação a 2011.

AUTOMÓVEIS

Em relação às vendas do comércio varejista ampliado --que inclui o setor automotivo e material de construção--, o IBGE informou que houve crescimento de 8,0 por cento em 2012 sobre 2011.

Na comparação mensal, foi registrada alta de 1,3 por cento em dezembro ante novembro, com destaque para o avanço de 8,3 por cento nas vendas de Veículos e motos após recuo de 2,9 por cento em novembro.

O resultado do setor varejista mostra que a economia brasileira ainda sofria para recuperar seu fôlego, a exemplo do que mostraram os dados da indústria.

A produção da indústria registrou em 2012 a primeira queda em três anos, de 2,7 por cento, mostrando que o setor entrou 2013 embicado para baixo, segundo analistas.

Para o mercado, o Produto Interno Bruto (PIB) do país deve ter crescido em torno de 1 por cento em 2012, abalado pela crise internacional. Neste ano, as estimativas são de expansão de apenas 3,08 por cento neste ano.

(Reportagem adicional de Diogo Ferreira Gomes no Rio de Janeiro)