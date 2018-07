Variedade doce ganha mercado Usado tradicionalmente na fabricação de conservas, o milho verde doce ganhou nova aplicação em Capela do Alto. Uma variedade desenvolvida por uma multinacional do setor de sementes resultou num produto que pode ser cozido ou consumido in natura. A empresa fez parceria com João Siqueira e seus sócios para produção em escala comercial. "É um milho desenvolvido especialmente para o consumo na espiga, cozido ou cru", explica. O milho verde, que produz a polpa leitosa com a qual se fazem muitas iguarias, também pode ser consumido na espiga, cozido. A doce, embora não seja rica em amido, portanto com pouca aptidão para doces e bolos, tem consistência macia e sabor adocicado. Seu cozimento é rápido: na água fervente, fica pronta em 12 minutos. O produto caiu nas graças do consumidor. "Vendemos tudo e, se tivesse mais, também iria embora." Siqueira explica que a lavoura é mais exigente. "Não produz sem irrigação, precisa adubar bem e pulverizar com mais frequência por causa das lagartas", diz. "Não é qualquer terra que dá esse milho." Ele precisou instalar irrigação com propulsão automática. Com a irrigação, o milho doce também pode ser cultivado o ano todo.