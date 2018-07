VarigLog mais perto da falência

Efromovich participou até da elaboração do plano, depois de ter sido convidado a olhar o negócio por Lup Wai Ohira, presidente da VarigLog e irmã de Lap Chan - ex-sócio do fundo americano Matlin Patterson, que no Brasil adquiriu a VarigLog e a Varig. O plano previa deságios de até 90%, dependendo da classe de credores. Para algumas classes de credores, o plano previa pagar o principal da dívida depois de 43 anos, sem juros nem correção.

Efromovich chegou a conquistar a simpatia de credores trabalhistas e também do fundo de pensão Aerus, mas credores com garantias, como empresas de leasing, de combustível e o fundo Atlantic (pertencente à chilena Lan) tiveram mais peso na decisão final. O plano foi rejeitado por detentores de 59% do total de créditos. O empresário deixou a assembleia, no hangar da companhia cargueira no aeroporto de Congonhas, antes do início da votação.

Na última assembleia, Lup, que adquiriu a empresa do fundo Matlin por uma quantia simbólica, havia declarado que a rejeição do plano implicaria na auto decretação da falência. A expectativa é de que o administrador judicial, Alexandre Tajra, leve ainda hoje a ata da assembleia para a 1ª Vara de Falências, responsável pelo caso.

A VarigLog emprega 700 funcionários e estava operando com 4 Boeings e um prejuízo mensal de R$ 5 milhões. As dívidas da empresa somam R$ 400 milhões. Nos tempos em que era uma subsidiária da Varig, a VarigLog chegou a ser a maior empresa de cargas da América Latina. Mas uma briga entre os sócios brasileiros da companhia e o fundo Matlin levou à quebra da empresa.

Com contratos de gaveta que poderiam implicar na saída dos brasileiros a qualquer momento, a sociedade foi formada para driblar a legislação que limita a participação de estrangeiros em companhias aéreas. A briga veio à tona pouco depois da venda da Varig para a Gol, quando os sócios passaram a disputar os R$ 320 milhões pagos pela Gol. Acusados de gestão temerária, os sócios brasileiros foram afastados da gestão e da sociedade em decisão de primeira instância. O juiz auxiliar da 17ª Vara do Tribunal de Justiça, José Paulo Magano, que cuidava do caso à época, também foi afastado do caso após um pedido de suspeição feito pelos sócios brasileiros.

O patrimônio líquido que resta à VarigLog está bloqueado por determinação da Justiça e deve ser liberado para pagar credores. Há um crédito de US$ 20 milhões em uma conta na Suíça que foi bloqueado pela Atlantic e também pelos sócios brasileiros. Estão bloqueadas ainda ações da Gol que foram dadas como pagamento para a aquisição da Varig. A preço de dezembro, essas ações valiam R$ 28 milhões.

Mesmo que a assembleia tivesse aprovado o plano, o futuro da empresa continuava incerto. No final de terça-feira, véspera da assembleia, os sócios brasileiros conseguiram na Justiça uma liminar suspendendo a transferência acionária da VarigLog para Lup e também uma cláusula do contrato que previa a venda da companhia para Efromovich no caso de aprovação do plano.

No despacho da liminar, o juiz Alfredo Attié Junior acolheu o argumento de que a decisão judicial que excluiu os sócios brasileiros Marco Antonio Audi e Marcos Haftel da sociedade ainda não transitou em julgado.

NÚMEROS

R$ 400 milhões

é o total da dívida atual da VarigLog

R$ 63,6 milhões

é quanto a companhia possui em recursos bloqueados pela Justiça, e que devem ser repassados aos credores

700 funcionários

ainda fazem parte da companhia