Vários craques acabaram preteridos por treinadores

Romário monopolizou o noticiário da seleção em três mundiais. Nas Eliminatórias para a Copa de 1994, Carlos Alberto Parreira só convocou o atacante do Barcelona no último jogo, quando a seleção precisava da vitória sobre o Uruguai, no Maracanã. Romário fez os dois gols do jogo. Nos EUA, foi um dos responsáveis pela conquista do tetracampeonato. Em 1998, foi cortado por contusão. Chorou porque dizia ser possível se recuperar a tempo.

Em 2002, apesar do apelo popular, não conseguiu sensibilizar Luiz Felipe Scolari. O treinador nunca o perdoou pelo pedido de dispensa da Copa América de 2001 e pelos atos de indisciplina antes do jogo com o Uruguai, em Montevidéu. Ainda em 2002, Felipão preferiu Ricardinho, do Corinthians, a Alex, com quem havia conquistado a Taça Libertadores três anos antes com o Palmeiras.