Várzea Paulista está há 2 semanas sem coleta de lixo Os moradores de Várzea Paulista, a 54 km de São Paulo, voltaram a amontoar o lixo nas ruas da cidade nesta segunda-feira, em protesto contra a falta de coleta que perdura há duas semanas. Depois que os caminhões da prefeitura retiraram um monte de sacos de lixo depositado no domingo no meio da Avenida José Rabelo Portella, uma das principais da cidade, outros depósitos foram feitos na mesma avenida e na praça central da cidade. Moradores dos bairros estão levando o lixo de carro para o centro. No último dia 25, o protesto havia sido feito na frente da prefeitura.