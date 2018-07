Vasco bate Guarani e dispara na Série B

O Vasco confirmou sua força no Maracanã e ficou mais próximo de voltar à principal divisão do futebol brasileiro. Com a vitória sobre o Guarani por 1 a 0, ontem à tarde, a equipe carioca disparou na liderança da Série B, agora com 52 pontos, seis à frente do time de Campinas. Elton fez o único gol da partida, que teve mais garra e empenho do que técnica e criatividade.

Antes do jogo, os treinadores mostravam sua visão do clássico. "Nosso objetivo não se limita à classificação, queremos muito mais", dizia Dorival Júnior, dando a entender que o Vasco tem a obrigação de ser o campeão. "É um confronto direto, decisivo, mas o mais importante é nos distanciarmos do quinto colocado", afirmava Vadão, deixando claro que o objetivo do Guarani é mais modesto.

O jogo foi monótono no primeiro tempo. Prevaleceu a forte marcação, principalmente por parte do Guarani. O Vasco só teve uma chance, depois de uma confusão na área, com o lateral-esquerdo Eduardo salvando em cima da risca.

No intervalo, o meia Carlos Alberto, um dos destaques do jogo, pregava mais atenção dos companheiros. "Não deu muito certo. Chutar na hora de passar foi nosso maior erro", disse.

O recado foi, com certeza, passado no vestiário. O Vasco voltou para o segundo tempo com mais determinação, zelo e capricho. E, depois de perder um gol, Elton recebeu novamente passe de Carlos Alberto e chutou para a rede, aos 8 minutos.

O jogo prosseguiu com o Vasco no ataque e o Guarani se defendendo: Eduardo salvou duas vezes em cima da risca. O Guarani só foi acordar depois da expulsão de Márcio Alemão. Pressionou no final, criou duas chances para empatar, mas parou no goleiro Fernando Prass.

LUSA GANHA

Com um gol de mão de Wellington Silva, o Paraná bateu o Ceará, em Fortaleza, por 1 a 0. O autor do gol foi agredido dentro de campo, em seguida. Os outros jogos de ontem: América-RN 0 x 1 Duque de Caxias, Vila Nova 1 x 0 ABC e Juventude 2 x 0 Fortaleza.