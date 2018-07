Vasco joga em casa bastante pressionado O Vasco estreia na Taça Rio, segundo turno do Carioca, contra o Volta Redonda (19h30, em São Januário), sob pressão. A torcida está tão irada com a perda da Taça Guanabara que pede a saída de Dodô do clube. Tropeço representará crise. Mais tranquilo (mas nem tanto), o Fluminense recebe o Friburguense às 17 horas no Maracanã. Ontem: Macaé 1 x 4 Flamengo e Americano 1 x 3 Botafogo.