Vaso britânico comprado por R$ 65 pode valer R$ 32 mil

Um vaso de porcelana comprado por uma senhora inglesa por 20 libras (cerca de R$ 65) em uma loja de antiguidades pode ser um raro exemplar da fábrica de porcelanas inglesa Royal Worcester, com valor de mercado que pode chegar a 10 mil libras (R$ 32,5 mil). Segundo a casa de leilões Duke, que vai leiloar a peça, o vaso foi comprado há cerca de 20 anos pela senhora, que "tinha um bom olho para antiguidades". O objeto estava em um armário na casa dela, e os leiloeiros foram chamados para avaliá-lo depois de sua morte, no ano passado. Estima-se que o vaso, que tem desenhos orientais, seja um dos raros exemplos da Royal Worcester e tenha sido fabricado entre 1752 e 1754, poucos anos depois da abertura da empresa. A decoração, de acordo com a Duke, é típica das primeiras peças da Royal Worcester. A casa de leilões diz que poucos exemplares da época apareceram no mercado nos últimos 50 anos. O valor estimado no catálogo é entre 3 mil e 5 mil libras, mas a expectativa é de que o vaso alcance até 10 mil libras, justamente por ser tão raro. O vaso, que mede quase 10 cm, tem o desenho de um chinês em um jardim e deve ser leiloado no próximo dia 5 de fevereiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.