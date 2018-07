Vasos são os vilões da dengue em SP, aponta secretaria Uma pesquisa realizada no ano passado em 2,5 milhões de casas nos municípios paulistas indica que os principais vilões no combate à dengue no Estado são os vasos e plantas. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 28,9% das larvas coletadas que deram positivo para Aedes aegypti (mosquito transmissor da doença) estavam em vasos, pratos ou outros tipos de recipientes associados a uma planta para ornamentação. Na capital e Grande São Paulo, contudo, o resultado aponta que as caixas d''água, com 44,2% do total de recipientes positivos, foram os locais que apresentaram maiores problemas no controle das larvas. A pesquisa foi feita em parceria pela secretaria e pela Superintendência de Controle de Endemias (Sucen). Ainda segundo o estudo, os recipientes fixos dos imóveis, como calhas, lajes, ralos e fontes, representaram 8,9% dos locais com registro de larvas de Aedes aegypti, e os pneus, 6%. Já os bebedouros de animais responderam por 5,5% do total, e os recipientes naturais, como bromélias e ocos de árvores, por 2,4%. A secretaria anunciou ainda que realizará em novembro um mutirão de varredura e limpeza em todo o Estado, em parceria com os municípios. A intenção é remover os criadouros do mosquito. O trabalho marcará a Semana Estadual de Combate à Dengue, preparando o Estado para o período de calor e de chuvas. De janeiro a setembro deste ano houve em São Paulo 7.125 casos de dengue autóctones (com transmissão local), uma queda de 92,1% em relação aos 90.286 casos da doença registrados no mesmo período de 2007, segundo dados da secretaria.