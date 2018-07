Vaticano admite antecipação de conclave

O papa Bento XVI deve publicar nos próximos dias um decreto autorizando que a eleição de seu sucessor seja antecipada para a primeira quinzena de março, informou ontem o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi.

A pressa não ocorre por acaso. Nos bastidores, a campanha conduzida por cardeais começa a ganhar dimensões "indesejadas" e, como o Estado revelou com exclusividade, muitos temem que o conclave aprofunde a crise.

Em discursos recentes, o papa afirmou que sua renúncia era "pelo bem da Igreja". Uma vez mais, a aceleração do processo teria sido tomada para "proteger" a Igreja de uma transição ainda mais turbulenta.

Pelas regras, o conclave começa de 15 a 20 dias após o fim de um pontificado. Mas, diante de uma movimentação cada vez mais intensa de grupos opostos na Cúria Romana, o papa optou por acelerar a transição, mesmo que tenha declarado há menos de uma semana que não tinha intenção de interferir no processo.

Para que o conclave comece antes, mudanças nas regras têm de ser feitas. "O papa avalia a possibilidade de publicar um motu proprio (espécie de decreto) nos próximos dias", confirmou Lombardi, que indicou que as mudanças, se ocorrerem, serão realizadas antes do dia 28.

A constituição Universi Dominici Gregis, de 1996, estabelece as regras da Sede Vacante. Oficialmente, o argumento do Vaticano para antecipar as eleições cita o fato de que as leis apontam para o caso da morte súbita de um papa. Nesse caso, são necessários 15 dias para que os 117 cardeais de todo o mundo desembarquem em Roma. No caso de Bento XVI, a renúncia programada permitiu que quase todos os cardeais estejam presentes já no dia 28, para se despedir dele.

Extraoficialmente, a explicação para a antecipação seria uma manobra para influenciar a escolha do sucessor, minando o tempo para que um novo nome ganhe força.

Segundo um cardeal que pediu anonimato, se Bento XVI quisesse antecipar o processo por motivos de agenda, poderia tê-lo feito no momento do anúncio da renúncia. "Estabelecer a data de uma eleição, mudando as regras, é um ato político", disse.

Viagem cancelada. O jornal La Stampa revelou que médicos de Bento XVI o proibiram de vir ao Rio para a Jornada Mundial da Juventude, em julho, por riscos de ficar em um avião por horas. O papa tem pressão alta, entre outros problemas de saúde.