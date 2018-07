Vaticano admite que papa usa marca-passo

A reportagem afirma que a cirurgia teria sido realizada na clínica Pio XI, em Roma, pelo cardiologista Luigi Chiariello, diretor de cardiologia da Universidade de Tor Vergata. Ele seria o responsável por ter colocado o primeiro marca-passo no cardeal Joseph Ratzinger, há dez anos.

O jornal afirma que Bento XVI não quis faltar a nenhum compromisso dominical com os fiéis após a cirurgia, nem mesmo na manhã seguinte à intervenção.

Federico Lombardi, porta-voz do Vaticano, insistiu que a operação foi apenas de rotina. "O marca-passo já existia há muito tempo, quando Bento XVI ainda era cardeal", declarou, acrescentando que o fato não está relacionado à renúncia.

Fragilidade. Observadores do Vaticano costumam dizer que Joseph Ratzinger tem uma saúde relativamente forte para sua idade, mas relativamente fraca para um papa. Ele sofreu um acidente vascular cerebral em 1991, caiu no banheiro e precisou de pontos na cabeça no ano seguinte e sofreu nova queda, em 2009, quebrando o pulso e tendo de passar por nova cirurgia.

No fim de 2011, Bento XVI assumiu publicamente certa fragilidade física. Passou a usar uma plataforma com rodinhas para se movimentar dentro da Basílica de São Pedro e começou a aparecer usando uma bengala para se apoiar enquanto caminha. Nas missas, quase sempre precisa de ajuda de auxiliares para se levantar e para subir ou descer escadas. Outra mudança foram as reuniões com grupos de bispos, em vez de encontros individuais, para gastar menos tempo e poupar energias. /J.C. e F.D.