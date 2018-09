O Vaticano anunciou o início da investigação sobre pedofilia na Irlanda. A Santa Sé enviará cinco prelados da alta hierarquia, um para cada uma das quatro arquidioceses do país e o último para os seminários e as congregações. O papa Bento XVI também aceitou a renúncia de um bispo irlandês que trabalhava na Nigéria e que confessou relações com uma jovem. / AFP