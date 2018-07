Vaticano anuncia novo arcebispo e bispo no Brasil O papa Bento XVI nomeou o padre paulistano Antônio Carlos Rossi Keller, de 55 anos, como novo bispo da cidade de Frederico Westphalen (RS). "Quando o núncio apostólico me perguntou se eu aceitava a nomeação, pensei: passei boa parte da vida ensinando as pessoas a dizerem ''sim'' a Deus. Agora, não posso dizer ''não'''''', afirma relembrando o convite que recebeu no último dia 30. Keller realizava seu trabalho pastoral na paróquia Santo Antônio, no bairro do Limão, em São Paulo. Além da nomeação de Keller, o Vaticano também anunciou ontem que o atual bispo de Afogados da Ingazeira (PE), d. Luís Silva Pepeu, será o novo arcebispo de Vitória da Conquista (BA). Keller será sagrado bispo no dia 2 de agosto na Catedral da Sé. Deverá assumir sua nova diocese em 31 de agosto. Adotará como lema episcopal a frase de João Batista no Evangelho: ''Importa que Ele (Jesus) cresça'', mesmo lema que adotou como padre. O padre assumirá a sede que pertenceu a d. Zeno Hastenteufel, transferido Nova Hamburgo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.