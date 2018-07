Vaticano busca 2º papa em uma década

O anúncio da renúncia do papa Bento XVI obriga o Vaticano a buscar um novo pontífice pela segunda vez em menos de uma década, abre um debate sobre o futuro da Igreja Católica e ainda escancara a intrincada gestão dentro da Santa Sé. Alegando não ter energia e condições físicas e mentais para comandar a Igreja diante dos "desafios" do século 21, Bento XVI é o primeiro em 600 anos a renunciar (mais informações na pág. H4).

A decisão foi anunciada ontem em latim pelo próprio pontífice, em uma reunião do conselho de cardeais. O conclave será convocado e deve determinar um novo papa antes da Páscoa. Para o editor-chefe do jornal La Repubblica, Ezio Mauro, a renúncia é, no fundo, uma "erupção de modernidade" na Igreja, enquanto teólogos apontaram para a humildade do papa diante de sua condição humana.

"Após ter examinado perante Deus reiteradamente minha consciência, cheguei à certeza de que, pela idade avançada, já não tenho forças para exercer adequadamente o ministério petrino", disse o papa. "No mundo de hoje, sujeito a rápidas transformações e sacudido por questões de grande relevo para a vida da fé, para conduzir a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor tanto do corpo como do espírito, vigor que, nos últimos meses, diminuiu em mim de tal forma que heis de reconhecer minha incapacidade para exercer bem o ministério que me foi encomendado."

Mas a renúncia levanta sérias questões sobre qual seriam as "questões" que Bento XVI estaria se referindo ao dizer que não tinha mais forças para enfrentá-las. Ninguém em Roma duvida que o próximo papa terá de lidar com temas como o papel da mulher na Igreja, o homossexualismo, a aids e a perda de fiéis. Durante o pontificado de Bento XVI, o alemão fez questão de frear propostas que avançavam sobre essas questões, irritando alas mais reformistas.

Mas, para analistas em Roma, tão exaustivo quando encontrar soluções para a situação espiritual do planeta é também a gestão do poder dentro do Vaticano. Ao ser eleito em 2005, Bento XVI foi considerado o homem que colocaria a casa em ordem, depois de anos de João Paulo II, que tinha de dividir a administração da Santa Sé com sua doença e com sua ideia de ser popular pelo mundo. Mas a crise de poder se revelou mais profunda, ao ponto de, em 2012, um mordomo do papa ter roubado documentos do pontífice e vazado para a imprensa italiana, revelando a corrupção dentro da Santa Sé.

Em algumas ocasiões, passagens de discursos do papa chegaram a ser contestadas pela cúpula do Vaticano, como quando indicou que o uso de preservativos poderia ser aceito em algumas condições por uma questão de "responsabilidade moral".

Até o calendário anunciado ontem para sua sucessão seria, segundo alguns, uma forma de permitir que a ala mais conservadora da Igreja tenha tempo para influenciar nos bastidores e evitar uma "revolução" de cardeais mais novos.

O certo é que a renúncia inicia um debate sobre quem deve ser escolhido para comandar uma instituição de 2 mil anos que se vê confrontada com a queda de fiéis e críticas de que não conseguiu acompanhar as mudanças da sociedade. Bento XVI foi claro em várias ocasiões: não é a Igreja quem deve mudar, já que a doutrina não muda.

Seja qual for o motivo para a decisão de Bento XVI, seu irmão, Georg Ratzinger, admitiu que o pontífice há meses vinha trabalhando para anunciar a renúncia. "Meu irmão queria repouso nos seus últimos anos", disse. Segundo ele, seu médico já o havia aconselhado a não mais viajar para fora da Europa.

"A idade oprime", constatou. O papa teria voltado muito cansado de sua viagem ao México e Cuba, no ano passado.

Mas, mesmo com 85 anos, Bento XVI não teria nenhuma doença mais grave, e o Vaticano fez questão de excluir ontem a possibilidade de uma depressão. Entre as embaixadas, a reação foi de surpresa. "Os embaixadores estão perplexos", declarou ao Estado o embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Almir Franco de Sá Barbuda. "Ficamos de boca aberta. As pessoas não se moviam", comentou o religioso mexicano Oscar Sanchez Barba.

Mas pessoas que o acompanham apontam que Bento XVI deu sim algumas pistas de que isso iria ocorrer. Em recente reunião, declarou que, se ele não fosse ao Rio de Janeiro para a Jornada da Juventude, "o próximo papa" iria. Em 2010 disse que, no momento que não se sentisse capaz física e psicologicamente, renunciaria.