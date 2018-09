Vaticano cobra obediência de tradicionalistas

O Vaticano comunicou a uma dissidência ligada ao arcebispo francês tradicionalista Marcel Lefebvre (já falecido) que ela precisa acatar alguns princípios doutrinários antes de regressar plenamente ao seio da Igreja Católica. Líderes da Sociedade de São Pio X (SSPX) se reuniram com autoridades doutrinárias do Vaticano para discutir maneiras de concluir os dois anos de negociações com vistas à reconciliação.

Em nota, o Vaticano disse ter dito ao líder da SSPX, o bispo suíço Bernard Fellay, que o grupo precisa aceitar os princípios estabelecidos num "preâmbulo doutrinário", como pré-requisito para a "ansiada reconciliação".

O Vaticano não divulgou o texto do preâmbulo entregue a Fellay, mas disse que ele inclui certos princípios e diretrizes para a interpretação dos ensinamentos eclesiásticos para que a SSPX não caia em contradição fundamental com o Vaticano. A SSPX desafiou Roma em 1988 ao sagrar quatro bispos, o que motivou a excomunhão desse grupo. Num gesto de reconciliação, o papa Bento XVI suspendeu aquelas penalidades. / REUTERS