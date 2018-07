Vaticano cobra presença de Dilma na 1ª missa papal

Diplomatas latino-americanos em Roma confirmaram que a chancelaria do Vaticano reuniu-se com diplomatas de diversos países querendo saber o tamanho e a qualificação das delegações que seus governos planejavam enviar para a missa, que serve como posse do papa. Segundo a imprensa italiana, o presidente americano, Barack Obama, planejaria participar da celebração.

Na Embaixada do Brasil no Vaticano, diplomatas afirmaram que têm pedido a Brasília informações sobre a delegação. "Não temos ainda nenhuma informação", disse o embaixador Almir Barbuda. A presença da comitiva brasileira é requerida em razão de o Brasil ter o maior número de católicos no mundo e também porque o País é considerado um dos principais atores internacionais.

Se a presença de Dilma ainda não está garantida, fontes do Planalto afirmam que os governos latino-americanos terão de lidar com um papa com um passado permeado por seu "silêncio" diante da ditadura militar na Argentina. /JAMIL CHADE