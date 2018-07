Vaticano confirma visita do papa Francisco a Aparecida

Em Aparecida, Francisco e seus assessores diretos ocuparão os mesmos aposentos usados por Bento XVI em maio de 2007, na Pousada Bom Jesus, um prédio centenário de tijolos aparentes numa área de 12 hectares, no centro da cidade. O prédio, construído em 1894, abriga também o seminário diocesano.

"Está tudo pronto, é só mudar a roupa de cama", disse o cardeal-arcebispo d. Raymundo Damasceno Assis. O cardeal convidou o papa, logo após o conclave, em março, para vir ao Santuário da Padroeira do Brasil.

Os aposentos do papa ocupam parte do primeiro dos três andares do prédio, numa área isolada que os hóspedes, religiosos e turistas podem visitar. "É sempre uma visita guiada por monitores, porque isso aqui é uma preciosidade", informa a gerente da Pousada Bom Jesus, Adriana Lemes, que geralmente faz questão de acompanhar os visitantes. D. Damasceno, que mora numa casa vizinha, na área do antigo seminário, também costuma aparecer.

O conjunto ocupado por João Paulo II em 1980 e por Bento XVI em 2007 mantém intactos os móveis, talheres, toalhas e roupa de cama. João Paulo II não pernoitou em Aparecida, mas hospedou-se no apartamento de quatro ambientes para descansar e tomar refeições. Um pequeno refeitório mantém pratos, copos e talheres na mesa como se o jantar fosse ser servido a qualquer hora. Na sala de estar há um piano ali instalado para o pianista Bento XVI, que não chegou a tocar nele. Ao lado, uma pequena capela na qual o papa celebrou uma missa. Na suíte, cama larga com dois travesseiros, mesa de escritório e banheiro, com ducha e vaso sanitário separados por meia parede.

A Pousada Bom Jesus tem 76 apartamentos, amplos e confortáveis. A decoração, de pé direito com mais de quatro metros e abóbadas coloridas, foi restaurada. Duchas, internet, TV plasma e telefones garantem a comodidade, sem perturbar o silêncio monástico do ambiente. No corredor do claustro interno, uma placa informa que Bento XVI fez nesse espaço caminhadas após as refeições. Os preços da diária, com café da manhã, são R$ 159 para apartamentos de solteiro e R$ 199 para casal.