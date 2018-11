Vaticano critica ordenação de bispas anglicanas O Vaticano criticouduramente na terça-feira a Igreja da Inglaterra por suaintenção de ordenar bispas, pois isso seria um rompimentohistórico da doutrina que afastaria ainda mais os católicos dosanglicanos, na opinião da Santa Sé. A Igreja da Inglaterra ("mãe" de todas as IgrejasAnglicanas do mundo) confirmou na segunda-feira que vaiconsagrar bispas, embora com restrições para aplacar a ira detradicionalistas entre seus próprios fiéis. Assim como na Igreja Católica, os bispos anglicanos têmautoridade para ordenar padres. A decisão amplia as divergências entre as igrejas Católicae Anglicana, que nos últimos anos tentam promover umareaproximação. "Para o futuro, esta decisão terá consequências para odiálogo, que até agora havia gerado tantos frutos", disse notado departamento do Vaticano encarregado da unidade cristã. "Tal decisão é um rompimento com a tradição apostólicamantida em todas as Igrejas no primeiro milênio, e é portantomais um obstáculo à reconciliação entre a Igreja Católica e aIgreja da Inglaterra." A Igreja Católica veta as mulheres no clero sobre aargumentação de que Jesus só escolheu homens como apóstolos. Emmaio, o Vaticano decretou que a tentativa de ordenar mulheresdeve ser punida com a excomunhão sumária. Já a Igreja da Inglaterra aprovou a entrada de mulheres noclero desde 1992, e hoje um sexto das paróquias estão aoscuidados femininos. Liberais dizem que seria insultante nãopermitir que elas ascendam a posições de poder, como já ocorreentre os anglicanos de Canadá, EUA e Nova Zelândia. A decisão tomada pela hierarquia anglicana ainda precisaser confirmada num longo e complexo processo, que pode serconcluído só em 2012. Caso entre em vigor, permitiria até mesmoque um dia uma mulher se torne arcebispa de Canterbury, líderespiritual de todos os anglicanos do mundo. A Igreja Anglicana surgiu quando o rei Henrique 8o rompeucom o Vaticano, no século 16. Hoje, a comunidade mundial soma77 milhões de fiéis. Os católicos são 1,1 bilhão.