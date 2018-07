Vaticano diz que vai plantar árvores para compensar poluição

O Vaticano disse que vai compensar suas emissões de carbono plantando árvores na Hungria. O Estado católico já aceitou a oferta de uma companhia húngara - a Klimafa - para plantar 15 hectares de floresta em uma área deflorestada perto do rio Tizsa, na Hungria. O lugar será chamado de Floresta Climática do Vaticano. Com a medida, o Vaticano pretende se tornar o primeiro Estado nacional a neutralizar suas emissões de gases poluentes. O papa Bento 16 tem falado com freqüência de temas ecológicos e tem defendido que existe um dever moral de ajudar a salvar a criação divina. Ambientalistas, no entanto, têm criticado algumas políticas do Vaticano, como, por exemplo, um novo serviço de vôos para peregrinos a preços baixos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.