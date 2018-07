Vaticano elogia vigília e missa em Copacabana O porta-voz do Vaticano Federico Lombardi elogiou neste domingo (28) a organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) pelo sucesso da transferência da infraestrutura para a vigília e a missa deste domingo de Guaratiba para Copacabana. "Penso que tudo funcionou verdadeiramente muito bem", disse em coletiva para encerramento do evento, citando, por exemplo, as tendas para distribuição de 800 mil hóstias.