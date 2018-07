Vaticano nega complô de cardeais O Vaticano desmentiu ontem, "categoricamente", rumores divulgados ontem pela imprensa italiana de que um cardeal estaria manipulando o mordomo do papa Bento XVI e, na prática, estaria por trás do vazamento de documentos secretos da Santa Sé e de correspondências reservadas do papa com seu secretário particular. O mordomo, Paolo Gabriele, foi detido na semana passada acusado pelo vazamento.