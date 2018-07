Vaticano pede orações pelo fim de abusos na Igreja

O cardeal Cláudio Hummes propõe uma oração mundial pelas vítimas dos sacerdotes pedófilos e para reparar a falta de padres. Veja também: Papa adverte sobre perigo de terroristas adquirirem arma atômica O anúncio foi feito na edição deste final de semana do jornal oficial do Vaticano, L'Osservatore Romano. "Pedimos a todos que façam a adoração eucarística para reparar diante de Deus aquilo que foi feito de grave e para trazer de volta a dignidade das vítimas", afirmou o prefeito da Congregação para o Clero. Na avaliação do cardeal brasileiro, é uma prioridade estimular a criação de um grande movimento espiritual de orações por todos os sacerdotes e pela santificação deles. "São muitas coisas a fazer para o bem do clero e a fecundidade do ministério pastoral no mundo de hoje", disse D. Cláudio, que preside a Congregação responsável por mais de 400 mil padres católicos em todo o mundo. "Sempre houve problemas, porque nós somos todos pecadores. Mas, nos dias de hoje, coisas muito graves têm sido reveladas." Menos de 1% Segundo D. Cláudio, deve-se lembrar sempre que apenas uma parte mínima do clero está envolvida em situações consideradas sérias. "Menos de 1% está envolvido com problemas de conduta moral e sexual", assinalou. "A grande maioria não tem nada a ver com fatos desse gênero. Mas todos os sacerdotes necessitam ajuda espiritual para continuar a viver a própria vocação e a própria missão no mundo de hoje." Diferente do prefeito da Congregação para o Clero, alguns grupos que lutam contra os abusos sexuais praticados por padres católicos na Itália acreditam que uma jornada mundial de orações não seja suficiente para acabar com o problema da pedofilia na Igreja Católica. "Na ótica da fé, a oração não serve sem a prática, porque até mesmo os mafiosos costumam rezar. Para um crente, a oração pode ser válida apenas se tiver como premissa a prática", disse à BBC Brasil Massimo Merighi, coordenador do grupo Bispensiero. "Do ponto de vista da vítima, rezar não serve para nada. O que serve são boas ações, respeitando sempre a vontade de Deus. Isso significa deixar as crianças em paz, não fazer mal a elas." Na mesma linha da iniciativa de D. Cláudio, há mais de um ano, o padre Raniero Cantalamessa, orador da Casa Pontifícia do Vaticano, disse que a Igreja Católica deveria fazer um dia de jejum e penitência para pedir perdão pelos abusos sexuais envolvendo alguns de seus representantes. Cantalamessa disse, na presença do papa, que a Igreja tinha "chorado e suspirado" recentemente "pelos detestáveis atos cometidos em seu seio por alguns de seus ministros e pastores". De acordo com ele, seria importante mostrar publicamente arrependimento diante de Deus e solidariedade com as vítimas. Estados Unidos Os grandes escândalos de pedofilia surgiram em 2002 nos Estados Unidos, quando vários padres da arquidiocese de Boston foram transferidos de paróquias por abusar de inúmeras crianças. Depois disso, inúmeros processos contra sacerdotes foram abertos no país, levando a Igreja Católica a pagar indenizações milionárias às vítimas. Ao redor do mundo, incluindo o Brasil e a Itália, vários padres foram denunciados. Alguns acabaram exonerados, tiveram de renunciar ou foram presos. No texto do L'Osservatore Romano, D. Cláudio disse que já foram enviadas cartas a dioceses, paróquias, reitorias, capelas, monastérios, conventos e seminários, para incrementar a prática da adoração eucarística continuada para todos os sacerdotes e às vocações sacerdotais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.