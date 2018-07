Vaticano pede reconsideração em caso italiano de eutanásia O Vaticano e o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, pressionaram o presidente da Itália para mudar sua posição e manter viva uma mulher em coma, no caso que dividiu o país de maioria católica sobre a questão do direito à morte. O caso aumentou em proporção e se transformou em um impasse político após o presidente Giorgio Napolitano ter se recusado a assinar e legalizar um decreto do governo de Berlusconi autorizando os médicos a retomarem a nutrição por sonda da mulher. Em um caso raro de discordância com o chefe de Estado, o Vaticano se posicionou publicamente ao lado de Berlusconi, pedindo que Napolitano reconsidere a ação e faça tudo o que puder para manter viva Eluana Englaro, de 38 anos, que está em coma desde 1992, após um acidente de carro. "Eu acho que o governo está fazendo todo o possível para preservar a vida de Eluana", disse o cardeal Javier Lozano Barrgan, ministro da Saúde do Vaticano, segundo informou a emissora Italia 1 neste sábado. "Nós pedimos a Deus para que o presidente da República possa reconsiderar... e encontrar um novo jeito de reconciliar esse decreto com a constituição italiana", disse o ministro. Os médicos começaram a interromper a nutrição de Englaro na sexta-feira, seguindo a regulamentação da Suprema Corte da Itália que autorizou a morte da mulher, conforme pedido feito por seu pai. Horas mais tarde, o gabinete de Berlusconi emitiu um decreto de emergência ordenando que eles retomassem a alimentação da paciente, mas Napolitano disse que a medida é inconstitucional, porque ela passaria por cima da decisão da Suprema Corte, e se recusou a assiná-la. Berlusconi disse neste sábado que uma carta de Napolitano, explicando sua resistência ao decreto, abre caminho para a eutanásia, prática ilegal na Itália. "Eu espero sinceramente que o presidente possa se distanciar da postura judicial que nós não aceitamos", disse. O caso de Englaro tem sido comparado ao de Terri Schiavo, cuja morte foi autorizada nos Estados Unidos em 2005, após uma longa disputa judicial. O pai de Englaro tem defendido sua posição nas cortes italianas por mais de 10 anos, dizendo que, antes do acidente, sua filha manifestou o desejo de não ser mantida viva artificialmente. Médicos especialistas dizem que pode levar cerca de duas semanas para Englaro morrer. A maioria diz que ela não sofrerá dor.