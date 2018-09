Vaticano protesta por violação de tumbas A Secretaria de Estado do Vaticano expressou ontem sua "indignação" pela "violação de tumbas" de dois arcebispos belgas durante investigação de abusos sexuais de menores cometidos por padres. Os investigadores teriam perfurado as tumbas e inserido microcâmeras para procurar documentos que comprovassem os abusos. A Justiça belga não confirmou as acusações da Igreja.