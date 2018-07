Vaticano quer Dilma na 1ª missa

Na Embaixada do Brasil no Vaticano, diplomatas afirmaram que têm pedido a Brasília informações sobre a delegação. A presença da comitiva brasileira é requerida pelo número de católicos e também porque o País é considerado um dos principais atores internacionais.

Se a presença de Dilma ainda não está garantida, fontes do Planalto afirmam que os governos latino-americanos terão de lidar com um papa com um passado permeado por seu "silêncio" diante da ditadura militar na Argentina. /JAMIL CHADE