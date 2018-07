Vaticano reage com cautela a célula sintética

Obama fez o pedido para a recém-criada Comissão Presidencial para o Estudo de Assuntos Bioéticos, por carta. O texto do presidente americano foi enviado para a líder da comissão, Amy Gutmann, que também preside a Universidade da Pensilvânia.

Obama também determinou que a comissão crie uma lista de recomendações de ações que o governo deveria tomar para "garantir que a América colha os benefícios desse campo da ciência em desenvolvimento, enquanto identifica limites éticos apropriados e minimiza os riscos identificados".

O Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Deputados agendou uma audiência na próxima semana para discutir os prós e os contras do avanço.

Vaticano. O Vaticano reagiu com cautela ao anúncio feito anteontem nos Estados Unidos. O porta-voz da Santa Sé, Federico Lombardi, limitou-se a dizer que "é necessário esperar para saber mais do caso". Da mesma forma, o presidente emérito da Academia Pontifícia para as Ciências, bispo Elio Sgreccia, usou a palavra "cautela" para comentar o assunto.

Segundo o chefe dos bispos italianos, o cardeal Angelo Bagnasco, a criação dessa célula artificial representa um novo "sinal" da grande inteligência do homem. Mas Bagnasco afirmou que inteligência e responsabilidade seguem juntas. Qualquer forma de inteligência deve ser medida levando em conta a dimensão ética e a dignidade das pessoas, acrescentou.

E, em artigo no diário do Vaticano, L"Osservatore Romano, o pediatra Carlo Bellieni diz que a pesquisa é um trabalho de engenharia genética "de alto nível, mais um passo na substituição de parte do DNA". "Mas, na realidade, não se criou vida", indicou. Para ele, a engenharia genética pode fazer coisas boas, mas deve ter cuidado.