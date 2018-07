Vaticano toma medidas legais contra propaganda da Benetton

A declaração afirma que o Vaticano orientou seus advogados na Itália e em todo o mundo a "tomar as medidas legais adequadas" para impedir o uso da foto, mesmo na mídia.

Não ficou claro se o Vaticano pretende processar a Benetton diretamente pelos danos causados.

A declaração do Vaticano apontou que o anúncio era "prejudicial não só à dignidade do papa e da Igreja Católica, mas também aos sentimentos dos fiéis".

A Benetton explicou na noite de quarta-feira que estava retirando a propaganda, que fazia parte da mais recente campanha de choque da empresa, na qual alguns líderes mundiais são vistos se beijando na boca em montagens de fotos.

A retirada ocorreu depois que o Vaticano emitiu um protesto inicial que considerava o uso não autorizado e "manipulado" da imagem do papa em montagem como "totalmente inaceitável".

"É uma grave falta de respeito ao papa, uma ofensa contra os sentimentos da fé e um claro exemplo de como a publicidade pode violar as regras elementares de respeito às pessoas com o objetivo de chamar a atenção por meio da provocação", afirmou o porta-voz, padre Federico Lombardi, na quarta-feira à noite.

Uma grande faixa com a imagem do papa e do imã foi pendurada em uma ponte perto do Vaticano na manhã de quarta-feira, mas foi posteriormente removida.

Mas na manhã desta quinta-feira a foto ainda estava na vitrine de uma loja na praça Fontana de Trevi, um dos locais turísticos mais populares de Roma.

A montagem do papa beijando o imã na boca ainda estava amplamente disponível na internet pela manhã.

Na sua declaração anunciando a retirada do anúncio, a Benetton disse que o objetivo da campanha era "exclusivamente combater a cultura de ódio em todas as formas", mas afirmou que mesmo assim decidiu remover a imagem.

"Lamentamos que o uso de uma imagem do pontífice e do imã tenha ofendido a sensibilidade dos fiéis dessa maneira", afirmou a empresa.

Outras montagens de fotos na mesma campanha, na qual a Benetton diz que apoia a Fundação Unhate, mostram outros líderes mundiais se beijando na boca.

O presidente norte-americano, Barack Obama, é mostrado beijando o líder venezuelano, Hugo Chávez, por exemplo.

A companhia fez campanhas publicitárias controversas no passado, incluindo uma em que mostrava parentes de luto à beira do leito de um homem morrendo de aids.

(Reportagem de Philip Pullella)