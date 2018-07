Vazamento ainda não é o Katrina de Obama

Tão logo a maré republicana pró-perfuração deu na onda do vazamento, os republicanos lançaram comparações com o furacão Katrina e censuraram o presidente Barack Obama por não fazer mais. Entretanto, um relatório do inspetor-geral divulgado nesta semana revela o que décadas de desregulação forjaram antes de Obama assumir a presidência.

O Serviço de Administração de Minerais estava preenchido por pessoal mais interessado em arrancar favores do setor que em regulamentá-lo. Ciente disso, o secretário do Interior, Ken Salazar, implementou novas regras éticas após assumir o cargo, em 2009.

Durante o desastre do Katrina, sob o governo Bush, a Agência Federal de Administração de Emergência não estava pronta para reagir. Agora, estamos enfrentando um desastre não natural, e o governo não tem nem equipamento nem pessoal para consertar um oleoduto a 1,6 mil metros de profundidade no oceano. Isso nos deixa à mercê da antes sub-regulamentada BP. Mesmo assim, Obama ainda está se saindo melhor que os republicanos, mais preocupados em proteger os aflitos executivos da BP de sua responsabilidade.

É JORNALISTA DA BLOOMBERG E ESCRITORA