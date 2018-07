Vazamento atrapalha prisão de milicianos no Rio A Polícia Civil fluminense realizou hoje a Operação Rolling Stones, com o objetivo de desarticular uma milícia (quadrilha de policiais) que dominava Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A ação conseguiu cumprir menos de metade dos 22 mandados de prisão emitidos pela Justiça. Segundo suspeita dos policiais, o vazamento prévio de informações facilitou a fuga de 13 acusados.