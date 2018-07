Vazamento de água complica trânsito na zona oeste do Rio Um grande vazamento de água tumultuou o trânsito na Estrada dos Três Rios, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, no início da manhã desta quarta-feira, 30. O vazamento ocorreu na altura da Estrada do Bananal. A Três Rios é um dos principais acessos à Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga a zona oeste à zona norte e ao centro da cidade. Técnicos da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) já consertaram o vazamento.