Vazamento de água provocou buraco na Oscar Freire

Equipes da Sabesp chegaram ao local por volta das 9h30 e trabalham para aumentar o espaço do buraco, a fim de permitir a entrada de equipamentos. Ainda não há informações se haverá interrupção do fornecimento de água na região. Técnicos da Subprefeitura de Pinheiros também estão no local dando apoio logístico à Sabesp e devem finalizar os trabalhos, colocando uma capa asfáltica para agilizar a liberação da via.

O cruzamento das ruas Oscar Freire com Artur de Azevedo foi totalmente interditado, por volta das 9h30, para a realização dos trabalhos, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O desvio acontece pela Rua Artur de Azevedo. Não há previsão para o término do reparo.